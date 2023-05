Torino: trovato morto nel bagagliaio un uomo che lavorava nel settore delle scuole guida, in corso indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato ritrovato nella serata di ieri in via Rovigo il corpo senza vita e in stato avanzato di decomposizione di Marco Conforti. Era all'interno del bagagliaio di una Range Rover di proprietà dello stesso 56enne. L'uomo lavorava nel settore delle scuole guida. A lanciare l'allarme sulla scomparsa è stata la moglie di Conforti, che ha avvisato le Forze dell'ordine giovedì scorso. Attualmente sono in corso le indagini per capire le circostanze della morte. (Rpi)