Libano: caso Salamé, premier contro la nomina di avvocati francesi da parte del ministro della Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Libano, Najib Miqati, non è d’accordo con la nomina del ministro della Giustizia, Henri Khoury, di avvocati francesi per rappresentare lo Stato libanese nel caso di sequestro dei beni appartenenti a Riad Salamé. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Il 17 maggio scorso, l’Interpol aveva emesso l’avviso rosso, lo strumento più vicino a un mandato di cattura internazionale, nei confronti di Salamé, governatore della Banca centrale (Banque du Liban – Bdl). Secondo “Al Sharq al Awsat”, il segretario generale del Consiglio dei ministri, il giudice Mahmoud Makiyé, ha inviato una lettera al ministro della Giustizia, su richiesta di Miqati, invitandolo a "partecipare a una sessione d'emergenza del governo, il 31 maggio” per discutere del “suddetto accordo". Alcune fonti del quotidiano panarabo hanno precisato che "la forma definitiva dei contratti con gli avvocati richiede l'approvazione del Consiglio dei ministri". Il ministro della Giustizia, vicino alla Corrente patriottica libera (Cpl, partito fondato da Michel Aoun), ha dichiarato che terrà domani, 30 maggio, una conferenza stampa per “chiarire le circostanze della nomina degli avvocati” e che “non parteciperà alla sessione di mercoledì a causa dell'impegno della Cpl di boicottare le sessioni di gabinetto, visto il vuoto presidenziale del Paese". I deputati libanesi infatti non sono ancora riusciti a eleggere un successore di Michel Aoun, il cui mandato è scaduto il 31 ottobre scorso. (segue) (Lib)