Libano: caso Salamé, premier contro la nomina di avvocati francesi da parte del ministro della Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A capo della Bdl dal 1993, Salamé, 72 anni, è accusato in Libano di corruzione e di essere uno dei principali responsabili della grave crisi finanziaria che ha colpito il Paese dall'autunno del 2019. Il numero uno della Bdl è sospettato di avere un ricco patrimonio immobiliare e bancario in Europa, attraverso appropriazioni indebite di fondi pubblici libanesi. Diversi Paesi europei stanno indagando su Salamé per appropriazione indebita di almeno 330 milioni di dollari dalla Banca centrale, attraverso un accordo di intermediazione che ha firmato con la società di suo fratello, Raja Salamé, Forry Associates Ltd. (Lib)