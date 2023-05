Amministrative: Meloni, non esistono più roccaforti, cittadini valutano programmi e persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste elezioni amministrative “abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica, come ad Ancona, a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti e che i cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio sui social. “Un risultato – sottolinea Meloni – che ci incoraggia ad andare avanti e a fare ancora meglio”. (Rin)