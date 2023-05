Amministrative: in Lombardia al ballottaggio il centrosinistra vince 4 Comuni su 4 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- A Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, Fabrizio Pagani, candidato sostenuto dal Partito democratico e da tre liste civiche è stato eletto sindaco con 4513 voti e il 54 per cento delle preferenze contro i 4351 voti e il 49, 39 per cento delle preferenze del primo turno. La candidata del centrodestra Elena Maggi, sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e la civica che, al primo turno, sosteneva il candidato sindaco Andrea Romano, ha preso 3708 voti e il 45,1 per cento delle preferenze centro i 3697 voti e il 41,97 per cento delle preferenze del primo turno. Infine a Bema, in provincia di Sondrio il candidato Marco Sutti della lista “Per Bema” è stato eletto sindaco con 56 voti, e il 56, 7 per cento delle preferenze superando di 13 voti la sfidante Giovanna Passamonti della civica “Visione comune”. Il primo turno si era concluso in perfetta parità, 49 a 49. Al ballottaggio gli elettori sono stati 99, contro i 98 del turno precedente. (Rem)