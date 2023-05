Piemonte: commissario Caputo su Peste suina, ci vorranno tre anni per l'eradicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci vorranno tre anni almeno per l’eradicazione della Peste suina africana. Lo ha reso noto il commissario nazionale Vincenzo Caputo durante la seduta congiunta della Terza e Quarta Commissione del Consiglio regionale del Piemonte. "Ma il Piemonte per il momento è promosso per quanto sta facendo. Nelle aree di restrizione non bisogna abbassare la guardia e, soprattutto, serve un maggior impegno da parte delle Province e del mondo venatorio. Chiederò alla comunità piemontese ulteriori sforzi, con i servizi veterinari attivi h24”, ha concluso. (Rpi)