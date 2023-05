Amministrative: Musumeci, a Catania schiacciante vittoria di Trantino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La schiacciante vittoria di Enrico Trantino a Catania riconsegna la guida della città al centrodestra. Lo stesso risultato, raggiunto in tutta Italia, conferma il generale gradimento della linea del governo da parte degli italiani. Ad Enrico Trantino le mie più sincere congratulazioni, ai candidati al Consiglio comunale un grande in bocca al lupo". Lo scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile le Politiche del mare, Nello Musumeci. (Rin)