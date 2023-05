San Siro: Comitato per referendum ottimista, squadre chiedono tempi brevi decisione collegio garanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è ottimismo dopo da parte dei comitati dopo l'incontro con i garanti sul tema stadio a Palazzo Marino, anche se permane qualche perplessità soprattutto sull'aver coinvolto le squadre nella riunione, per le quali la massima priorità è l'avere una decisione del Collegio dei garanti in tempi brevi. "Abbiamo ribadito ai Garanti che noi riteniamo che siano ancora legittime tutte le richieste del referendum, sia quella abrogativa e propositiva, anche alla luce di quanto è emerso dal dibattito pubblico e di quello che loro pensano possa essere modificato nelle richieste fatte alle squadre – ha spiegato Andrea Bonessa, portavoce del Comitato Referendum X San Siro, parlando con la stampa dopo l'incontro in Comune -. L'interesse pubblico rimane per cui abbiamo chiesto l'abrogazione e rimane la validità del referendum propositivo". (segue) (Rem)