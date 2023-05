San Siro: Comitato per referendum ottimista, squadre chiedono tempi brevi decisione collegio garanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Garanti – ha aggiunto - ci hanno detto che in tempi più brevi possibili decideranno qualche cosa. Gli abbiamo ribadito che il loro ruolo è quello di garanti della partecipazione dei cittadini e questo è quello che devono fare, facendo tutto ciò che serve perché i cittadini si possano esprimere. Ci siamo lasciati molto cordialmente. L'incontro con le squadre è stato quasi inutile di cui non abbiamo capito la validità, le squadre alla domanda se pensano di poter ristruttura San Siro hanno ribadito la loro contrarietà. Hanno fatto notare che i tempi del referendum sono incompatibili con le loro esigenze economiche". "I tempi tecnici per avere una risposta dai garanti sono di 80 giorni massimo – ha concluso Bonessa -, le squadre hanno chiesto comunque di avere una risposta entro la fine dell'estate in modo tale da partire con il referedum. Noi siamo ottimisti nel momento in cui i garanti recepiscono l'ordinanza del giudice, che ha detto che si deve discutere di Referedum e non di progetto e quindi ha sollevato i garanti dall'obbligo di tenere fede su pareri degli uffici, che sono a favore di questo progetto del nuovo stadio. Se loro seguiranno le direttive del giudice noi siamo ottimisti". (segue) (Rem)