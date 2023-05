Amministrative: Barelli (FI), vittoria premia nostro buongoverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il centrodestra "ha stravinto le elezioni Amministrative, confermandosi una coalizione solida e netta maggioranza nel Paese: i risultati di oggi premiano il nostro buongoverno, la qualità dei candidati scelti e la bontà delle nostre proposte. Le strumentali e inutili polemiche delle opposizioni, l'inconsistenza delle loro litigiose azioni, sono state sonoramente bocciate". Lo scrive, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Forza Italia - prosegue il parlamentare - si conferma ancora una volta determinante: abbiamo strappato città importanti al centrosinistra, come Brindisi - dove il nostro è il primo partito con sei consiglieri - e Ancona, dove con una storica vittoria si è imposto Daniele Silvetti, un candidato azzurro. Nel Paese c'è voglia di Forza Italia: il ritorno in campo del presidente Berlusconi, dopo settimane difficili, impegnato nella riorganizzazione del partito, ha segnato una svolta, dandoci la carica giusta e la scossa necessaria per pensare nuovamente in grande. Con tanti sindaci e consiglieri comunali eletti, Forza Italia si conferma forza di governo, a riprova della capacità del nostro movimento di intercettare necessità e bisogni dei cittadini. Questa tornata elettorale - conclude Barelli - ci dà lo sprint giusto per continuare su questa strada, portando avanti le nostre battaglie per le quali i cittadini ci hanno dato e continuano a darci fiducia". (Com)