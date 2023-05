Amministrative: Gasparri (FI), buon lavoro a nuovi sindaci di centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "I dati che arrivano dai territori confermano una chiara prevalenza del centrodestra in tutta Italia. Anche in Sicilia dove a Catania si vince al primo turno e dove ci saranno molti altri successi. Storiche le affermazioni di Ancona, per la prima volta con un sindaco di centrodestra, e di Brindisi, dopo molto tempo l'amministrazione torna alla nostra coalizione. Fondamentale l'unità della coalizione e il contributo di Forza Italia sia nell'individuazione dei candidati sia nell'impegno durante la campagna elettorale. Andiamo avanti così. Uniti e vincenti. Per consolidare il buongoverno del centrodestra dalle regioni alle città, dalle città al governo nazionale. Forza Italia è in campo e sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto con i nostri dirigenti territoriali nella preparazione di questa competizione. Il settore Enti Locali di Forza Italia ha dato un contributo di saggezza e di equilibrio che in molti casi ha fatto la differenza. Buon lavoro a tutti i nuovi amministratori che lavoreranno anteponendo il bene comune ad ogni appartenenza". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia. (Rin)