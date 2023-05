Pnrr: P. De Luca (Pd), governo scarica responsabilità e mal sopporta controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte alle difficoltà di rispettare gli impegni sul Pnrr, e all'incapacità di cogliere un'opportunità decisiva per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, il governo reagisce con comportamenti che dimostrano la sua ormai palese inadeguatezza su questo tema: da una parte, continua incomprensibilmente a dare la colpa al governo precedente, dall'altra, dopo aver modificato la governance rallentando i processi di attuazione del Piano, paventa ora proposte di modifica al decreto Pa per limitare le competenze della Corte dei conti, di cui mal sopporta l'azione di controllo. La misura è colma. È il momento di un'operazione di verità e trasparenza nei confronti del Parlamento e del Paese". Lo dichiara il deputato democratico Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue. (Rin)