Milano: Barberis (Pd), salvaguardiamo glicine se conciliabile con progetto, se no prevalga museo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al glicine di piazza Baiamonti "abbiamo riunito il gruppo prima del consiglio comunale, confermando la posizione espressa con un ordine del giorno votato già diverse settimane fa, dove la richiesta è quella di valutare tutte le soluzioni tecniche possibili per poter andare a salvaguardare la pianta, senza però che questo metta in discussione il progetto del museo della Resistenza. Quindi, fare tutto il possibile, ma con quel limite lì, il possibile non rientra nel mettere in discussione il museo". Lo ha affermato il capogruppo del Pd a Palazzo Marino, Filippo Barberis, a margine della seduta di oggi del consiglio Comunale. L'idea, ha spiegato Barberis, è di trovare un modo di far coesistere pianta e museo, qualora fosse possibile, "purché questo non pregiudichi il progetto". "Si va avanti su un progetto che è già stato rivisto proprio per integrare di più lo spazio arborio. Se si riesce ancora a migliorare bene, altrimenti per noi prevale il museo", ha concluso Barberis. (Rem)