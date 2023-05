Reddito cittadinanza: Morelli, dati ne confermano il fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Reddito di cittadinanza in picchiata del 24,5 per cento. È la prova che i percettori che hanno rinunciato al sostegno pubblico non ne avevano bisogno, oppure che qualcuno vuole evitare i maggior controlli annunciati dal governo". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega al Cipess, commentando i dati pubblicati oggi dal "Corriere della Sera" secondo i quali le richieste del sussidio, misura bandiera del Movimento cinque stelle, sarebbero scese a 366 mila nel primo quadrimestre di quest’anno rispetto alle 485 mila dello stesso periodo del 2022. "L’obiettivo del governo - spiega il sottosegretario - è sostenere le famiglie in difficoltà e tutelare i più deboli. Ma, contemporaneamente, potenziare le politiche del lavoro, aiutando gli occupabili ad entrare nel mercato del lavoro. Punto sul quale il reddito di cittadinanza ha sonoramente fallito".(Rin)