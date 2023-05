Milano: Barberis (Pd), immagini manganellate a donna trans inaccettabili, a prescindere dalla polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là di tutti i toni più o meno polemici del dibattito pubblico su chi attacca la polizia locale o la difende, stando fermi alle immagini quello che si vede è una persona a terra a braccia alzate che riceve le manganellate in testa. Quello per noi è inaccettabile, poi ci saranno le indagini, le responsabilità, si farà chiarezza". Lo ha affermato il capogruppo del Pd a Palazzo Marino, Filippo Barberis, a margine della seduta di oggi del consiglio Comunale. "Noi vogliamo che si faccia chiarezza a tutela del corpo della polizia locale, non contro il corpo della polizia locale. Ma quelle immagini li, di per sé, sono immagini che non vogliamo più vedere", ha concluso. (Rem)