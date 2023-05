Israele: Ascari (M5s), non ho partecipato a convegno pro Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La 'conferenza dei palestinesi in Europa', a cui ho preso parte lo scorso sabato a Malmo, è un evento che negli ultimi venti anni è stato organizzato in tutti i Paesi europei, Italia inclusa. Non era un convegno pro Hamas, ma a favore di tutti i segmenti del popolo palestinese. Quest’anno hanno partecipato tantissimi giovani, donne, politici appartenenti a schieramenti diversi e giornalisti provenienti da tutta Europa. Quasi ventimila persone riunitesi per un unico motivo: ribadire il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese". Lo afferma Stefania Ascari, deputata del Movimento cinque stelle e membro della Commissione Giustizia della Camera. "Respingo con decisione tutte le accuse che in queste ore mi vengono indirizzate da esponenti del Parlamento italiano, i quali evidentemente non hanno avuto né l’accortezza di informarsi prima di puntare il dito né quella di guardare in casa propria - continua la parlamentare in una nota -. Paradossale che queste calunnie provengano da rappresentanti di partiti guidati da chi si è seduto allo stesso tavolo del presunto mandante dell’omicidio del giornalista Khashoggi, da chi regala bottiglie di Lambrusco a Putin o da chi toglie soldi ai cittadini in difficoltà per ingrassare l’industria delle armi. La verità è che la questione palestinese non interessa a nessuno e se qualcuno cerca di riportarla all’ordine del giorno, è preso di mira. Non accetto lezioni sui diritti umani da chi non è nella posizione di impartirle". (Com)