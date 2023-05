Kosovo: Craxi (FI), vicinanza ai nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Esprimo tutta la mia vicinanza ai militari della missione Kfor, tra i quali 11 italiani, che sono rimasti feriti a Zvecan, in Kosovo, nel corso degli scontri avvenuti oggi. A loro va un grande ringraziamento per il contributo che forniscono, tra mille difficoltà, alla creazione delle condizioni per rendere il quadrante balcanico un'area stabile e pacifica". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. (Rin)