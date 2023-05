Kosovo: ambasciate Quintetto lanciano appello alla moderazione nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti) hanno ribadito il loro appello alla moderazione per evitare un’escalation delle tensioni nel nord del Kosovo. “Ribadiamo la nostra dichiarazione del 26 maggio che condanna la decisione del Kosovo di forzare l'accesso agli edifici municipali nel nord del Kosovo nonostante i nostri ripetuti appelli alla moderazione. In questo contesto, l'aspettativa del Quintetto e dell'Ue è che le autorità del governo del Kosovo non intraprendano nuove misure per forzare l'accesso agli edifici municipali di Leposavic, ZubinPotok e Zvecan. I sindaci eletti dovrebbero anche mostrare moderazione e agire immediatamente per dimostrare il loro impegno e la loro responsabilità di rappresentare e servire tutti i membri delle loro comunità”, si legge in una dichiarazione delle ambasciate e della delegazione europea a Pristina. (segue) (Alt)