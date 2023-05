Kosovo: ambasciate Quintetto lanciano appello alla moderazione nel nord del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Allo stesso tempo, mettiamo in guardia tutte le parti contro altre minacce o azioni che potrebbero avere un impatto su un ambiente sicuro e protetto, inclusa la libertà di movimento, e che potrebbero infiammare tensioni o promuovere conflitti. Siamo particolarmente preoccupati per la sicurezza e il benessere dei civili, degli agenti di polizia, dell'Eulex e dei membri della Kfor. Nuove azioni unilaterali avranno un impatto negativo sulle relazioni con i paesi Quintetto e l'Ue”, si legge ancora nella nota. “Il Quintetto e l'Ue sottolineano che il dialogo facilitato dall'Ue è la via per la normalizzazione delle relazioni e l'adesione all'Ue. Ricordiamo alle parti di lavorare congiuntamente sui prossimi passi per l'attuazione dell'Accordo raggiunto tra il Kosovo e la Serbia a febbraio e marzo di quest'anno, anche sull'Asmn, e di partecipare in modo costruttivo e sincero ai prossimi incontri di dialogo”, conclude la nota. (Alt)