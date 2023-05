Kosovo: Lista serba, polizia kosovara sia sostituita con Kfor nei comuni del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti della Lista serba, forza politica dei serbi del Kosovo, hanno chiesto che la presenza degli agenti di polizia kosovari sia sostituita al nord a maggioranza serba da militari della Kfor, la missione Nato in Kosovo. Secondo quanto riferisce il sito kosovaro “Telegrafi”, gli esponenti della Lista serba Igor Simic e Dragisa Millovic hanno presentato la richiesta oggi in un colloquio con alcuni ufficiali del contingente Usa all’interno della Kfor. Il colloquio è avvenuto a Zvecan, dove i militari statunitensi si sono posizionati per garantire la sicurezza nell’area. La situazione a Zvecan, Leposavic e Zubin Potok rimane tesa, secondo quanto riferisce la stampa kosovara, per la presenza di persone di etnia serba radunate davanti alle sedi municipali per opporsi all’ingresso dei nuovi sindaci di etnia albanese, eletti a seguito delle ultime amministrative. La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, aveva convocato l’appuntamento elettorale dopo le dimissioni in massa presentata da tutti i funzionari pubblici della componente serba. Le dimissioni erano giunte in segno di protesta dopo le tensioni che si erano verificate a seguito della decisione del governo di Pristina di imporre targhe automobilistiche emesse dal Kosovo anche nell’area nord a maggioranza serba.(Alt)