Kosovo: elezioni dei sindaci, proseguono le tensioni nei comuni del nord a maggioranza serba (2)

- Le dimissioni erano giunte in segno di protesta dopo le tensioni che si erano verificate a seguito della decisione del governo di Pristina di imporre targhe automobilistiche emesse dal Kosovo anche nell'area nord a maggioranza serba. In conseguenza di quanto accaduto venerdì scorso, il presidente serbo Aleksandar Vucic nella stessa giornata ha predisposto il massimo livello di allerta per le forze armate serbe e ha ordinato loro di muoversi immediatamente in direzione del valico con il Kosovo, convocando il giorno dopo una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. Intanto stamane la missione Nato Kfor ha aumentato la propria presenza nei quattro comuni del Kosovo settentrionale per garantire la sicurezza dell'area. Davanti alle sedi municipali si sono radunati centinaia di cittadini insieme ai rappresentanti della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) i quali chiedono il ritiro delle unità della polizia del Kosovo dall'area, oltre che le dimissioni dei neoeletti rappresentanti comunali. La polizia ha usato in alcuni casi gas lacrimogeni per fermare i manifestanti che cercavano di entrare con la forza negli edifici. Secondo quanto confermano fonti ufficiali della Kfor ad "Agenzia Nova", membri del contingente italiano sono dislocati nel comune di Mitrovica. La posizione degli italiani, come del resto quella delle altre unità, è comunque in divenire perché basata sugli eventi che mano a mano si possono presentare nelle prossime ore. (segue) (Seb)