Kosovo: elezioni dei sindaci, proseguono le tensioni nei comuni del nord a maggioranza serba (3)

- Secondo una nota diramata dalla missione, l'obiettivo della presenza delle forze di Kfor è quello di garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo, in conformità con il mandato conferitole dalla Risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Kfor invita tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebbero infiammare le tensioni o causare un'escalation e, in linea con il proprio mandato, è pronta a intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire un ambiente sicuro in modo neutrale e imparziale. L'ambasciata d'Italia a Pristina ha precisato ad "Agenzia Nova" di seguire costantemente la situazione, in coordinamento con la Farnesina e con i partner internazionali. Le ambasciate del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti) hanno ribadito il loro appello alla moderazione in una nota congiunta. "Ribadiamo la nostra dichiarazione del 26 maggio che condanna la decisione del Kosovo di forzare l'accesso agli edifici municipali nel nord del Kosovo nonostante i nostri ripetuti appelli alla moderazione. In questo contesto, l'aspettativa del Quintetto e dell'Ue è che le autorità del governo del Kosovo non intraprendano nuove misure per forzare l'accesso agli edifici municipali di Leposavic, Zubin Potok e Zvecan. I sindaci eletti dovrebbero anche mostrare moderazione e agire immediatamente per dimostrare il loro impegno e la loro responsabilità di rappresentare e servire tutti i membri delle loro comunità", si legge in una dichiarazione delle ambasciate e della delegazione europea a Pristina. (segue) (Seb)