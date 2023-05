© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso solidarietà ai militari della missione Kosovo Force (Kfor) rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara. "Tra di loro 11 italiani di cui tre in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I militari italiani continuano ad impegnarsi per la pace", afferma Tajani su Twitter.(Res)