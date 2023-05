Terrorismo: Arabia Saudita, eseguita la condanna a morte di due cittadini del Bahrain

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno dell’Arabia Saudita ha annunciato oggi l’esecuzione della condanna a morte nei confronti di due cittadini del Bahrain, accusati di crimini legati al terrorismo. I due cittadini del Bahrain, Jaafar Muhammad Ali Muhammad Juma Sultan e Sadiq Majeed Abdul Rahmin Ibrahim Thamer, si erano uniti a una cellula terroristica guidata da un ricercato dalle autorità di Manama. “I due avevano ricevuto un addestramento in campi appartenenti a entità terroristiche volte a destabilizzare la sicurezza dell’Arabia Saudita e del Regno del Bahrain e a diffondere il caos”, fa sapere il ministero. I due sono stati anche accusati di aiutare "terroristi" in Arabia Saudita, contrabbandando materiali esplosivi e sostenendo piani per compiere attacchi terroristici nel regno e nel vicino Bahrain. Non vi è stata alcuna reazione immediata da parte dei funzionari di Manama, ma il principale gruppo di opposizione sciita del Bahrain, “Al Wefaq”, ha condannato le esecuzioni, definendole un "crimine".(Res)