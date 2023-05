Sardegna: Lotzorai, nuovo sito internet turistico e nuovo marchio per il paese ogliastrino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colore smeraldo del mare, ma anche i suoni che non ti aspetti, le feste religiose, la cultura o i piatti della tradizione pronti per essere assaggiati. E ancora le origini del paese dei mandorli in fiore, le spiagge da vedere, le strutture in cui prenotare, le esperienze da vivere. Sono le immagini e le informazioni caratteristiche di Lotzorai le protagoniste della campagna di promozione turistica al via in questi giorni che prende il nome dal nuovo portale web VisitLotzorai (visitlotzorai.it) e il nuovo marchio territoriale per la promozione del Comune di Lotzorai, in Ogliastra. Promosso dal Comune di Lotzorai, dal sindaco Cesare Mannini e ideato dall’agenzia pubblicitaria di Max Miali, il portale è costituito da diverse sezioni dedicate agli eventi, alle strutture in cui prenotare la vacanza, ai luoghi da visitare, alla storia e alla cultura. Tutte le pagine sono corredate da foto professionali che raccontano il territorio, la vita e le eccellenze di Lotzorai. Il nuovo sito VisitLotzorai è stato presentato insieme al marchio della destinazione turistica che sarà riprodotto in tutta la comunicazione, nella segnaletica, nella produzione editoriale e didattica e nel sito web. All’incontro sono intervenuti il sindaco Cesare Mannini, il grafico Max Miali, il fotografo ed editore Enrico Spanu autore della gran parte delle immagini a corredo del sito web. (segue) (Rsc)