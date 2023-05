Sardegna: Lotzorai, nuovo sito internet turistico e nuovo marchio per il paese ogliastrino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questo nuovo portale - commenta il primo cittadino Cesare Mannini - abbiamo voluto mirare diritti al cuore, con una comunicazione capace di emozionare, stupire e attrarre nel nostro paese e nella nostra costa. Con i colori della nostra natura tocchiamo le corde dei sentimenti e dei ricordi ancora prima che i turisti vivano le esperienze proposte affinché l’empatia con i nostri luoghi e soprattutto con le persone sia profonda. Speriamo che VisitLotzorai – conclude – sappia raggiungere chi ama la vacanza lenta, fatta per conoscere la nostra terra perché puntiamo a una stagione turistica in crescita. Abbiamo avviato una campagna promozionale davvero ambiziosa, che comprende anche il nuovo marchio e in cui si concentra tutta la potenzialità del nostro territorio dal punto di vista storico-archeologico, ambientale, produttivo e turistico nel senso più ampio del termine. Una vera e propria vetrina che appartiene a tutta la comunità lotzoraese e di cui andare orgogliosi”. (segue) (Rsc)