Sardegna: Lotzorai, nuovo sito internet turistico e nuovo marchio per il paese ogliastrino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come spiega Max Miali grafico e webmaster, “il sito è stato studiato per un pubblico che viene a visitare Lotzorai con l’intento di partecipare alla vita culturale del paese, viverne le tradizioni e la natura. La visione del Comune e i suoi progetti riportati nel portale includono le strutture turistiche locali e tutto ciò che si può fare durante la vacanza: visitare nuove destinazioni, godere degli eventi culturali e le feste civili e religiose che sono l’identità di Lotzorai. Le strutture turistiche ad esempio hanno un collegamento diretto con l’ospite che può, attraverso il sito, prenotare direttamente la sua vacanza. Un modo per raccontare ancora più in profondità il paese e il suo territorio”.Nel sito sono presenti contenuti trattati in modo emozionale con le foto di Enrico Spanu editore e fotografo profondo conoscitore di Lotzorai che ha scattato per il sito, le immagini più iconiche in grado di caratterizzarne le diverse sezioni. “Il portale web si apre con le foto della spiaggia, ma anche con il nuovo logo realizzato grazie a un concorso di idee che ha premiato il progetto che meglio rappresenta la storia di Lotzorai”, conclude il primo cittadino. (Rsc)