Amministrative: Albano, risultati Marche ci riempiono cuore di orgoglio

- Nelle uniche due città al ballottaggio nelle Marche "vince il centrodestra, a traino Fratelli d'Italia. Storica la vittoria di Daniele Silvetti che strappa la città al centrosinistra dopo decenni, sostenuto con forza dal governo nazionale di Giorgia Meloni e da quello regionale di Francesco Acquaroli. Il capoluogo delle Marche inizia oggi la sua rinascita: sono sicura svolgerà un ruolo trainante per tutti i territori della regione e per il Centro Italia. Mi complimento anche con il neosindaco di Porto Sant'Elpidio Massimo Ciarpella, eletto con oltre il 70 per cento dei consensi. Due risultati straordinari che ci riempiono il cuore di orgoglio e di motivazione: una conferma del buon lavoro svolto finora sia a livello regionale che nazionale". Lo afferma, in una nota, Lucia Albano, sottosegretario all'Economia e Finanze, di Fratelli d'Italia. (Com)