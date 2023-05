Amministrative: Majorino (Pd), risultato in Lombardia confortante, ci dà più ossigeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il risultato in Lombardia è davvero confortante. Vinciamo in tutti e quattro i Comuni andati al ballottaggio. Questo risultato, frutto del grande lavoro fatto a livello locale e della serietà delle nostre proposte, ci dà, nei nostri territori, ancora più ossigeno". Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale Piefrancesco Majorino a commento degli esiti dei ballottaggi che, in Lombardia, hanno visto il centrosinistra affermarsi in tutte e quattro le sfide. (Rem)