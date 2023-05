Imprese: Rekkache (Agenzia Algerina investimenti) a 'Nova', offriamo garanzie a operatori Italiani che vogliono investire nel nostro paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo dare un messaggio sull’attrattività del nostro paese per gli investitori stranieri. Offriamo delle garanzie agli operatori Italiani per entrare ed investire in Algeria. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' il direttore generale dell'Agenzia Algerina pr la promozione degli investimenti (Aapi) Omar Rekkache, a margine del convegno sulle prospettive di sviluppo dell'automotive in Algeria con la partnership Italiana, organizzato oggi a Torino da Anfia e dall'Ambasciata Algerina in Italia. "Abbiamo offerto anche un bilancio di quelli che sono gli investitori Italiani già attivi nel nostro territorio. Abbiamo diversi progetti in mente: come la produzione dell'idrogeno e ammoniaca verde, vernice industriale per le macchine, imballaggi in plastica plastica e anche una borsa di studio per gli studenti", ha concluso. (Rpi)