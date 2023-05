Amministrative: Ciambetti, buon lavoro ai sindaci eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata elettorale. Lo ha detto Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, che ha aggiunto: "I miei migliori e sinceri auguri per un mandato elettorale che mi auguro possa essere proficuo per le vostre comunità: abbiamo sfide veramente difficili e il Consiglio regionale è ben disposto a cooperare con le realtà locali per dare risposte concrete ai nostri cittadini. Sono certo che farete il possibile per dare il meglio di voi". Parlando del neo sindaco di Vicenza, Ciambetti ha osservato: "A Giacomo Possamai, che lascia palazzo Ferro Fini per assumere la guida di palazzo Trissino a Vicenza, sede del Comune berico, i miei complimenti sinceri e un grande in bocca al lupo. A Chiara Luisetto, che gli subentrerà in Consiglio regionale, il benvenuto nella convinzione che saprà portare il suo contributo prezioso ai lavori dell'assemblea legislativa regionale". (Rev)