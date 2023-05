Amministrative: Biancofiore (Cd'I-Nm), grande vittoria, spira forte vento centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il primo turno, anche ai ballottaggi si conferma straordinaria la vittoria del centrodestra mentre in Sicilia, al primo turno delle comunali, si profila la sua entusiasmante avanzata, come a Catania dove il candidato Enrico Trantino si affermerà al primo turno con un vantaggio al di là di ogni positiva previsione. Aver strappato il capoluogo di Regione delle Marche, Ancona, da oltre trent’anni roccaforte rossa, è un vittoria storica di assoluto rilievo politico. Siamo complessivamente di fronte ad un risultato davvero positivo e per certi versi ancora più esemplare perché i ballottaggi spesso non hanno riservato buone performance per la coalizione di centrodestra. Si tratta, inoltre, di un segnale ulteriore di ottima salute politica del centrodestra guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni, che dimostra quanto gli elettori apprezzino i fatti concreti realizzati dal governo e vogliano continuare a essere governati da questo esecutivo e da questa maggioranza. Il processo di cambiamento dell’Italia alla base del programma elettorale presentato agli elettori può procedere speditamente. Noi lo appoggeremo in Parlamento, come abbiamo sempre fatto, con determinazione e convinzione". Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie. (Rin)