Kosovo: elezioni dei sindaci, proseguono le tensioni nei comuni del nord a maggioranza serba

- Sono giorni di tensione e scontri nel nord del Kosovo dopo l'insediamento dei nuovi sindaci di etnia albanese nei comuni dell'area a maggioranza serba. I disordini sono iniziati venerdì scorso quando le forze di polizia kosovare sono entrate negli edifici dei comuni di Leposavic, Zubin Potok e Zvecan usando gas lacrimogeni e granate assordanti, al fine di disperdere gli esponenti della comunità serba che cercavano di impedire l'ingresso nei comuni ai sindaci di etnia albanese. I disordini hanno portato a una dozzina di feriti e diverse auto date alle fiamme, tra cui almeno un'auto della polizia. I sindaci vincitori delle elezioni municipali tenute il 23 aprile nell'area non sono riconosciuti da Belgrado e una porzione significativa della comunità serba, che in quell'area del Paese è a maggioranza, ha boicottato l'appuntamento elettorale che ha segnato così una misera affluenza del 3,4 per cento. La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, aveva convocato le elezioni dopo le dimissioni in massa presentate da tutti i funzionari pubblici della componente serba nel novembre scorso. (segue) (Seb)