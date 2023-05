Kosovo: elezioni dei sindaci, proseguono le tensioni nei comuni del nord a maggioranza serba (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stesso tempo, mettiamo in guardia tutte le parti contro altre minacce o azioni che potrebbero avere un impatto su un ambiente sicuro e protetto, inclusa la libertà di movimento, e che potrebbero infiammare tensioni o promuovere conflitti. Siamo particolarmente preoccupati per la sicurezza e il benessere dei civili, degli agenti di polizia, dell'Eulex e dei membri della Kfor. Nuove azioni unilaterali avranno un impatto negativo sulle relazioni con i paesi Quintetto e l'Ue", si legge ancora nella nota. "Il Quintetto e l'Ue sottolineano che il dialogo facilitato dall'Ue è la via per la normalizzazione delle relazioni e l'adesione all'Ue”, ricordano infine le ambasciate nel comunicato emesso dopo un primo diramato a livello di capitali venerdì scorso. Nel pomeriggio il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, secondo quanto reso noto lo stesso Kurti attraverso Twitter. "Ho avuto una conversazione telefonica con il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani oggi. Entrambi abbiamo convenuto che il momento attuale richiede l'attuazione dell'Accordo di base e il ritorno alla calma nel nord", ha scritto Kurti. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Jeffrey Hovenier, dopo l'incontro di oggi con la presidente kosovara Vjosa Osmani ha affermato che la situazione "è molto preoccupante" che la cosa importante è che i sindaci "non entrino con la forza negli edifici comunali del nord". (segue) (Seb)