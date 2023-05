Kosovo: elezioni dei sindaci, proseguono le tensioni nei comuni del nord a maggioranza serba (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro del Parlamento europeo Viola von Cramon ha chiesto da parte sua alle autorità di Pristina di "ritirare le unità speciali di polizia dal nord del Kosovo e di sedersi al tavolo dei negoziati", mentre i rappresentanti della Lista serba, forza politica dei serbi del Kosovo, hanno chiesto che la presenza degli agenti di polizia kosovari sia sostituita al nord a maggioranza serba da militari della Kfor. Da Belgrado arriva la dichiarazione del ministro della Difesa serbo Milos Vucevic il quale ha affermato che sarebbe stato completato "entro il primo pomeriggio" il "pieno dispiegamento delle formazioni dell'esercito, secondo i piani prestabiliti", e ha sottolineato che per l'esercito rimane "il massimo livello di prontezza al combattimento" deciso venerdì. La premier Ana Brnabic ha sottolineato che la situazione in Kosovo è "difficile come mai" e ha accusato l'Unione europea e la Kfor di aver reagito "in ritardo". A commentare gli avvenimenti è anche il campione di tennis di origini serbe kosovare Novak Djokovic. “Il Kosovo è il cuore della Serbia. Stop alla violenza”, ha scritto Djokovic con un pennarello sulla telecamera che lo inquadrava dopo la vittoria di oggi al Roland Garros. (Seb)