Scuola: Ronzulli (FI), vicinanza a docente aggredita, lavorare su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aggressione alla professoressa Elisabetta Condò, in un istituto scolastico di Abbiategrasso da parte di uno studente di 16 anni, lascia sconcerto e preoccupazione. Non si può uscire di casa per andare al lavoro e ritrovarsi accoltellati e su un lettino in ospedale. Questo episodio allarmante impone a tutti noi una riflessione sulla necessità di tutelare gli insegnanti che svolgono con passione e impegno un ruolo prezioso per la formazione dei nostri ragazzi. Un ruolo anche di grande responsabilità, perché, dopo la famiglia, i docenti rappresentano il secondo anello di una catena educativa che deve preparare i ragazzi alla vita. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla professoressa Condò e alla sua famiglia. Mi legano a loro sentimenti di grande affetto. Elisabetta, che conosco da 25 anni, ha verso questo lavoro un amore infinito, un impegno sociale da portare a termine e che va oltre il senso del dovere. È fondamentale valutare ogni intervento utile a garantire la sicurezza all'interno degli istituti scolastici e un ambiente sereno per docenti e studenti. Allo stesso tempo non possiamo sottovalutare il disagio di tanti giovani che hanno bisogno di essere seguiti costantemente nel loro percorso di crescita. Per questo condivido le parole del ministro Valditara sulla necessità di introdurre la figura dello psicologo a scuola. È nostro dovere lavorare sulla prevenzione affinché simili drammatici episodi non si ripetano più. Se conosco Elisabetta, una volta uscita dalla sala operatoria, chiederà notizie del ragazzo che l'ha aggredita e ferita". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)