Torino: Pentenero, possiamo portare nostra esperienza automotive in Algeria

- La Città di Torino guarda con grande attenzione all’incontro di oggi che permette di trasmettere la tradizione dell’automotive Torinese, di una città che si è sviluppata come prima capitale dell’auto e che oggi accoglie le sfide della transizione ecologica. Lo ha affermato l'assessora al Lavoro di Torino Gianna Pentenero a margine del convegno sulle prospettive di sviluppo dell'automotive in Algeria con la partnership Italiana, organizzato oggi a Torino da Anfia e dall'Ambasciata Algerina in Italia. "Sono 760 le imprese che caratterizzano il nostro territorio con circa 60 mila occupati. Possono trasmettere competenza e esperienza nel settore. Per questo immaginiamo future collaborazioni con l’Algeria", ha concluso Pentenero.(Rpi)