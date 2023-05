Amministrative: Battilocchio (FI), centrodestra col vento in poppa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attendiamo che i dati si assestino, ma possiamo di certo già affermare che in tutta Italia, nei ballottaggi e nelle sfide al primo turno, il centrodestra si conferma coalizione col vento in poppa. Grande soddisfazione anche per i nuovi sindaci azzurri (in particolare, nei due ballottaggi dei comuni capoluogo di Ancona e Brindisi i nostri candidati che guidavano il centrodestra hanno stravinto) e per i tanti nuovi amministratori nei Comuni che vanno a rafforzare la nostra rete territoriale". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile Elettorale nazionale. "Anche dalla Sicilia, a partire da Catania, stanno arrivando notizie assai positive ma aspettiamo che il quadro si stabilizzi. Ora raddoppiamo l'impegno per proseguire la nostra azione di Governo e di radicamento sul territorio", ha concluso il parlamentare. (Rin)