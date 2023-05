Amministrative: Silvestroni (Fd'I), vittoria a Velletri e Rocca di Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Ascanio Cascella e Massimiliano Calcagni, eletti sindaci a Velletri e Rocca di Papa. Due grandi risultati nella provincia di Roma". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, presidente provinciale di Roma per Fratelli d'Italia. "La federazione provinciale di Fd'I - aggiunge - ha lavorato tantissimo per raggiungere questo obiettivo. Il centrodestra conferma di avere una grande classe dirigente sul territorio e di essere compatto e il buon governo a livello amministrativo come a livello nazionale, viene premiato dai cittadini. Con la creazione di una filiera tra Governo, Regione e Comuni e daremo sempre più risposte ai cittadini", conclude Silvestroni. (Com)