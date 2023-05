Università: Bernini non partecipa a esame mozioni su caro-affitti, positiva a Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Università, Anna Maria Berinini, non potrà intervenire all'esame delle mozioni sulle iniziative per il superamento delle criticità relative al caro-affitti per gli studenti universitari fuori sede, in corso alla Camera dei deputati, perché è risultata positiva al Covid. Lo rende noto il dicastero spiegando che il ministro ''resta comunque a disposizione per un confronto sul tema del caro affitti laddove se ne ravveda necessità, come del resto è accaduto in queste settimane rispondendo alle diverse interrogazioni parlamentari presentate in Aula e in commissione, alla Camera come al Senato''. (Com)