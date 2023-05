Amministrative: Ronzulli (FI), premiata serietà, coerenza e competenza centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il risultato di questi ballottaggi è la dimostrazione di quanta differenza ci sia fra l'Italia ed il governo dipinti dalla sinistra e il Paese reale. La schiacciante vittoria del centrodestra premia la serietà, la coerenza, il lavoro, la competenza di una maggioranza che si conferma anche a livello locale, dopo aver vinto le Politiche di ottobre e le regionali di febbraio. Ma non è solo un premio. È un invito ad andare avanti, a proseguire la politica di riforme, da quella fiscale a quella giudiziaria, passando per quella costituzionale, che sono alla base dell'impegno che abbiamo preso con gli elettori. Perché la strada riformatrice è l'unica che, da qui a 5 anni, permetterà al nostro Paese di rilanciarsi a livello economico, diventando un modello per gli altri partner europei. La sinistra urla contro tutto, a partire dal Ponte sullo Stretto, noi quel ponte, anche ideale, lo stiamo già costruendo per proiettarci verso il futuro". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)