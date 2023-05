Serbia: Vucic, due richieste delle proteste sono state soddisfatte, no a sostituzione ministro Interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che "due delle quattro" richieste presentate durante la serie di proteste guidate dall'opposizione nelle ultime settimane contro la violenza nel Paese "sono state soddisfatte". "E' stato cancellato il reality show (Zadruga) e il ministro dell'Istruzione, Branko Ruzic, si è dimesso", ha detto il presidente serbo ospite in una trasmissione della radiotelevisione "Pink". Vucic ha quindi aggiunto che è "pronto a discutere anche dell'Organismo di regolamentazione per i media elettronici (Rem)", mentre la quarta richiesta e cioè le dimissioni e la sostituzione del ministro degli Interni, Bratislav Gasic, "è una cosa che non si può fare", ha affermato Vucic. Il presidente serbo ha quindi ribadito di essere disponibile anche a un referendum, così come vuole l'opposizione, per decidere sul suo ruolo di presidente, ma che "non permetterà mai un governo di transizione". Il capo dello Stato serbo ha quindi avvertito che in Kosovo "la situazione è sempre più difficile", e che ha paura "dell'instabilità e dell'insicurezza generali", nonché "possano scoppiare grandi conflitti". Egli ha annunciato che martedì e mercoledì incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron e che il primo giugno si recherà a Chisinau all'incontro della Comunità politica europea. Il presidente serbo ha infine sottolineato che "dalla regione arrivano pressioni affinché avvenga un cambio di governo in Serbia". (Seb)