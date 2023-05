Kosovo-Serbia: ambasciatore Usa Hovenier, i sindaci non entrino con la forza nelle sedi dei comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel nord del Kosovo è molto preoccupante ed è importante che i sindaci non entrino con la forza negli edifici comunali del nord. Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Jeffrey Hovenier, dopo l'incontro con la presidente kosovara Vjosa Osmani, secondo quanto riporta la stampa locale. Il rappresentante diplomatico statunitense ha quindi affermato di aver invitato i sindaci dei comuni "a un incontro". "Loro devono svolgere i loro doveri ma in un modo che dimostri che si impegnano ad essere responsabili per tutti i cittadini ed evitando di entrare con la forza negli edifici comunali", ha affermato Hovenier, sottolineando che la stessa posizione è condivisa dai Paesi del Quintetto. Intanto il rappresentante speciale dell'Ufficio dell'Unione Europea in Kosovo, Tomas Szunyog, ha annunciato tramite un post su Twitter di essersi incontrato proprio con l'ambasciatore Usa in Kosovo e i due sindaci dei comuni settentrionali di Zvecan e Zubin Potok. "Abbiamo chiesto loro di mostrare moderazione, di non aggravare ulteriormente la situazione", ha affermato Szunyog.(Alt)