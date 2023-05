Kosovo: Kfor smentisce incontro con esponente politico della comunità serba Rakic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo (Kfor) ha smentito che ci sia stato un incontro con Goran Rakic, esponente della Lista serba e già ministro delle Comunità e i ritorni nel governo di Pristina. "Come annunciato, la missione Kfor a guida Nato ha aumentato la sua presenza nei comuni del nord del Kosovo per garantire un ambiente sicuro e libertà di movimento, in conformità con il suo mandato dalla Risoluzione (Onu) 1244 del 1999”, si legge in una nota. Secondo il comunicato, il comandante della Kfor e il suo staff stanno lavorando per alleviare la situazione e sono in contatto con tutte le parti, compresi i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni di sicurezza in Kosovo e le forze armate serbe. “I resoconti dei media sull'incontro con Goran Rakic, così come le accuse secondo cui il comandante della Kfor avrebbe inviato un avvertimento sulla sparatoria a Zvecan, sono infondate”, precisa infine il comunicato.(Alt)