Speciale infrastrutture: Ponte stretto, Bonomi (Confindustria), sia parte di progetto di infrastrutture

- Confidustria è "sempre stata favorevole alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, ma non può essere un'infrastruttura sola". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria in videocollegamento con il Festival dell'economia di Trento nell'ambito del panel "Perché cambiare l'Italia conviene a tutti". "O fa parte di un progetto di infrastrutture, ma se da Palermo ad Agrigento ci metto 8 ore, le due cose non si tengono insieme", quanto alle risorse, "è compito del governo trovarle", ha aggiunto. (Rin)