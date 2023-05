Lago Maggiore: Fontana e Mazzali, vicini a famiglie vittime, tragedia che ci tocca profondamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia "è vicina alle famiglie che ieri hanno perso i loro cari in un contesto che doveva essere gioioso ma che purtroppo si è tramutato in tragedia. Una tragedia che tocca tutti noi profondamente". Così il presidente Attilio Fontana e l'assessore al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Grandi Eventi, Barbara Mazzali, esprimono il cordoglio della Giunta regionale dopo il drammatico evento verificatosi sul lago Maggiore (Com)