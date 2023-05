Chieti: concluso seminario "Le prove dinamiche con applicazioni ai Beni culturali e strutture sensibili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso con successo un corso sulla multidisciplinarietà tecnica per la tutela del patrimonio culturale. Il seminario "Le prove dinamiche con applicazioni ai Beni Culturali e strutture sensibili" è stato tenuto dal tecnico Franco Guglielmelli in collaborazione con l'ordine dei Geologi della regione Abruzzo. Il corso è stato promosso dai Corsi di dottorato dell'Università degli studi G. d'Annunzio di Chieti e Pescara in geoscienze di Nicola Sciarra, architettura Claudio Varagnoli, e EEH-Earthquake and Environmental Hazards di Francesco Stoppa nell'ambito della ricerca di dottorato di Francesca Falcone. La giornata di formazione strutturata in due parti, teorica sulla normativa e legislazione vigente per le strutture e tipologie costruttive, fondamenti di fisica e dinamica necessarie per proseguire con strumentazioni e misure per effettuare le prove dinamiche nella seconda parte di workshop ed esercitazione. Le prove dinamiche hanno assunto in questi ultimi anni un grande interesse sia nel settore della ricerca che in ambito professionale. (segue) (Gru)