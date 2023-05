Chieti: concluso seminario "Le prove dinamiche con applicazioni ai Beni culturali e strutture sensibili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parametri dinamici, quali le frequenze proprie ed i modi di vibrazione di una struttura e costruzione esistente, costituiscono la fotografia del suo stato di vita attuale e la ripetizione delle prove a distanza di tempo ci consente di identificare cambiamenti che non sempre è possibile individuare con i tradizionali monitoraggi statici. Le prove dinamiche permettono, inoltre, la calibrazione di modelli strutturali agli elementi finiti che possono essere utilizzati per la valutazione della vulnerabilità sismica e quindi per il progetto di eventuali interventi. L'obiettivo delle lezioni è quello di trasferire conoscenze e competenze in merito all'esecuzione delle prove dinamiche sulle strutture, costruzioni esistenti e opere d'arte. Vista la grande partecipazione saranno programmate ulteriori workshop sull'argomento della prevenzione e la mitigazione del rischio naturale ed antropico di strutture sensibili ed edifici storici. (Gru)