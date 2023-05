Kosovo-Serbia: Von Cramon chiede a Pristina il ritiro delle unità speciali di polizia dal nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro del Parlamento europeo Viola von Cramon ha chiesto alle autorità di Pristina di "ritirare le unità speciali di polizia dal nord del Kosovo e di sedersi al tavolo dei negoziati". Von Cramon ha sostenuto che l'unico modo per risolvere la situazione è attraverso "un dialogo costruttivo", secondo quanto riporta la stampa di Pristina. "È questa la forma di buon governo che vogliamo? Il dialogo all'interno del Kosovo è l'unica via d'uscita da questa situazione. Chiedo alle autorità del Kosovo di pensare a misure di costruzione della fiducia ad esempio ritirando le forze speciali di polizia dal nord e sedendosi al tavolo dei negoziati. Le parti coinvolte devono impegnarsi in un dialogo costruttivo per risolvere le questioni in sospeso", ha detto Von Cramon in una conferenza stampa a Pristina. Von Cramon ha aggiunto di aver visto ieri il primo ministro Albin Kurti in un incontro che ha definito "produttivo". La rappresentante europea ha sottolineato che spetta al governo del Kosovo, che "ha la legittimità" a prendere le decisioni necessarie, elogiando lo stesso per il lavoro svolto nella "lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione". (Alt)