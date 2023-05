Pnrr: Silvestri (M5s), quanto sta accadendo ci preoccupa altamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta accadendo sul Pnrr "ci preoccupa altamente perché non passa un giorno che vede un ministro contraddire un altro ministro o addirittura se stesso. Oppure vedere giorni in cui il governo cerca di incolpare qualche altro organo: prima è stato il presidente Conte, troppo meritevole di aver portato troppi fondi, troppi soldi da investire. Poi, è stato il turno degli Enti locali. Adesso è il turno invece della Corte dei conti. Lo spettacolo che si sta dando sarebbe anche comico, se non fosse che gli effetti ricadono sulla vita reale delle persone". Lo ha affermato il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Francesco Silvestri, nel suo intervento in Aula, in occasione della discussione generale delle mozioni concernenti iniziative in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)